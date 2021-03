Nasce il Digital green certificate, il passaporto vaccinale targato Ue

Fornirà la prova che una persona è stata vaccinata, riattivando così la mobilità nell'area comunitaria non appena miglioreranno le condizioni pandemiche. Centrale il tema della privacy: il pass conterrà solo le informazioni essenziali

Presentata ufficialmente dalla presidente della Commissione europea la proposta per l'adozione di quello che finora è stato chiamato passaporto sanitario o vaccinale, e che da questo momento in poi ha un suo nome proprio: Digital green certificate. E’ stata la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a riportare oggi ciò che solo pochi giorni fa era emerso dall’ultimo vertice dei leader europei. Da un punto di vista operativo la proposta punta ad arrivare a dama in vista della riunione dei leader europei del prossimo 25 marzo, quando la Commissione chiederà agli stati membri di prepararsi a un approccio coordinato alla graduale revoca delle restrizioni Covid-19 appena la situazione epidemiologica lo consentirà.