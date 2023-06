Minacce di morte alla vicepremier olandese Sigrid Kaag dagli estremisti

La ministra delle Finanze e leader del partito di sinistra D66 è sott’attacco perché è liberale e democratica. I suoi avversari politici alimentano l’odio fino alla violenza, lei pensa di lasciare: “Viviamo in un clima altamente polarizzato”

Sigrid Kaag è la vicepremier dei Paesi Bassi. È la ministra delle Finanze e leader del partito liberale di sinistra D66, alleato con i liberali conservatori del primo ministro, Mark Rutte. Nel 2021 è stata la grande sorpresa delle elezioni, portando i D66 al secondo posto con il 15 per cento, ben davanti ai partiti di estrema destra di Geert Wilders e Thierry Baudet, dopo una campagna incentrata sui valori liberal-democratici e l’europeismo. Giovedì 25 maggio, durante una trasmissione televisiva, Kaag è scoppiata a piangere quando ha visto un’intervista alle figlie che le chiedevano di lasciare la politica per le continue minacce di morte. “Temo che mia madre faccia la fine di Els Borst”, ha detto la figlia maggiore Janna. Borst, esponente dei D66 e ministro della Sanità che aveva promosso la legge sull’eutanasia, fu assassinata nel 2014 da uno squilibrato che diceva di essere in “missione divina”.