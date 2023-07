Le vie europee contro la strategia della fame di Putin

Se con comoda pigrizia e sfrontata mistificazione qualcuno era ancora propenso a definire lontana, non di nostro interesse la guerra russa contro l’Ucraina, ha avuto da Vladimir Putin una smentita: il conflitto è molto vicino e riguarda tutti. Mosca ha deciso di non rinnovare la Black Sea Grain Initiative, l’iniziativa che Russia e Ucraina avevano approvato siglando due accordi separati con l’Onu e con la Turchia. Oltre a garantire una forma di stabilità all’economia ucraina, consentendo ai mercantili carichi di cereali di passare per il Mar Nero, che è un mare di guerra, l’iniziativa aveva una valenza mondiale perché dai porti ucraini partono i cereali diretti in tutto il mondo. Se quei cereali non partono, il mondo ha un problema. L’equazione è semplice ed è per questo che l’accordo sul grano non era una questione soltanto ucraina. I dati sono molto chiari: tramite la Black Sea Grain Initiative, in un anno sono stati trasportati 33 milioni di tonnellate di grano e altri prodotti. Il 65 per cento del grano ha raggiunto paesi in via di sviluppo, e anche le Nazioni Unite si sono servite dei porti e del grano ucraini per far arrivare tramite il Programma alimentare mondiale 725 mila tonnellate di grano a Etiopia, Yemen, Afghanistan, Sudan, Somalia, Kenya e Gibuti. Questi dati danno l’idea della dimensione globale di un accordo che Putin ha preso in ostaggio. Dopo aver distrutto l’iniziativa, la Russia ha dichiarato la sua guerra al grano, ha iniziato a bombardare Odessa e tutti i suoi simboli, incluso il suo porto, le infrastrutture che servono al trasporto del grano e allo stoccaggio. Il Mar Nero è tornato a essere non navigabile, inservibile, un mare bersaglio. L’occidente è andato a caccia di alternative perché il grano deve uscire dall’Ucraina, ha proposto il trasporto attraverso il Danubio e Mosca ha colpito anche lì, i porti di Izmail e di Reni, noncurante della vicinanza alla Romania. E mentre distrugge, il Cremlino finge di proporre una soluzione, dice che l’accordo serviva soltanto a Kyiv e ai paesi più ricchi e, affamando il mondo, dice di avere la soluzione giusta per salvarlo. Siamo andate a vedere il bluff russo, parola a Putin molto cara, e abbiamo studiato le soluzioni non facili che l’occidente sta cercando per far ripartire il grano.

