La “rappresaglia” di Mosca contro Odessa e contro gli scontenti

La parola “rappresaglia” è uscita dalle labbra del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, per giustificare l’attacco contro il porto di Odessa. La notte dopo la scadenza dell’accordo sul grano che Mosca non ha voluto rinnovare, l’esercito russo ha colpito la città che di quell’accordo è il simbolo, che ospita i mercantili diretti in tutto il mondo e che da un anno potevano navigare nel Mar Nero nonostante la guerra. I colpi contro Odessa sono stati dei colpi contro il grano, ma il Cremlino ha detto di aver voluto bombardare la città perché dal suo porto sono partiti i droni marini responsabili di aver danneggiato il ponte che collega la Crimea alla Russia. Di “rappresaglia” ha parlato anche il ministero della Difesa, dicendo che “armi ad alta precisione” sono state utilizzate contro strutture “in cui si stavano preparando attacchi terroristici”. Gli allarmi antiaereo però sono suonati in sette regioni ucraine, indipendentemente dal loro valore militare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE