Tutti i limiti del ricatto della fame di Putin

Il Cremlino prova di nuovo a prendere in ostaggio mezzo mondo facendo saltare l'accordo sul grano ucraino, ma la sua strategia ha due grossi problemi: non fa svanire l'appoggio dell'Occidente a Kyiv e fa entrare la Russia in contrasto anche con Cina, Turchia e Arabia Saudita

L’Ucraina fa saltare il Ponte di Crimea e la Russia fa saltare l’accordo sul grano. Ma il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, dice che “questi eventi non sono assolutamente correlati tra loro”: l’attacco nella notte al ponte di Kerch ha coinciso con una decisioneche era già nell’aria. La motivazione formale del Cremlino è che “la parte relativa alla Russia di questi accordi ancora non è stata attuata, quindi la sua validità è terminata”. Il riferimento è alle richieste di allentare le sanzioni per facilitare l’export di fertilizzanti russi e di connettere la Banca agricola russa (Rosselkhozbank) al sistema di pagamenti internazionali Swift. Nella sostanza, la Russia ha preso di nuovo in ostaggio i poveri del mondo.