Gli ucraini colpiscono il ponte in Crimea e l'orgoglio di Putin

Vladimir Putin non usa Twitter, c’è però una versione satirica del presidente russo che sulla piattaforma social è molto attiva, riporta una foto di un Putin più giovane di ora che fa l’occhiolino, e ieri scriveva: “Giorno 509 della mia guerra di tre giorni. Un’altra sezione del ponte di Crimea è stata promossa a sottomarino. Rimango un grande stratega”. Nella notte tra domenica e lunedì il ponte di Kerch, che collega la penisola ucraina con la regione russa di Krasnodar, è stato danneggiato da due esplosioni consecutive, non era molto frequentato in quel momento, nel cuore della notte, ma una coppia che viaggiava in macchina dall’oblast di Belgorod è stata uccisa, mentre la ragazzina di quattordici anni che era con loro è in ospedale in condizioni critiche. I danni al ponte sono importanti, anche se riparabili, riguardano una delle due carreggiate, mentre l’altra è rimasta intatta, come intatta è anche la sezione ferroviaria della mastodontica struttura che, secondo il Cremlino, doveva rendere ineluttabile l’appartenenza della Crimea alla Russia, sancita, per volontà unilaterale di Mosca, con un referendum illegittimo nel 2014.

