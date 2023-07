Viaggio a Vilnius, dove l'opposizione al Cremlino fa le prove per una nuova Russia

A Vilnius non si arriva per caso. A Vilnius si va sempre con uno scopo preciso e intenzioni decise, che spesso hanno a che fare con la politica. La capitale della Lituania è un laboratorio dove si studia, si fabbrica, si discute e si agisce. E’ un crocevia multilingue in cui si lavora per sostenere l’Ucraina e si pensa già a come rifare da zero i due vicini pericolosi, la Russia e la Bielorussia, che anche quando la guerra sarà finita, anche se perderanno, non si sposteranno, rimarranno lì, confinanti, puntati, imprevedibili. Per assicurare la sicurezza e la pace durature, bisogna che arrivi il cambiamento, crollino i regimi, e si impari la democrazia e qui, in Lituania, si inizia a immaginare il futuro. A Vilnius tutto ha un peso, neppure bere una birra è cosa da poco, neppure prendere un autobus, andare al supermercato, passeggiare lo sono: in questa città tutto è una scelta. Perché mentre fai la spesa puoi decidere se comprare le patatine normali o quelle per sostenere Kyiv; mentre aspetti un autobus puoi scegliere se inquadrare il qr code e fare una donazione in favore dell’Ucraina o se aspettare e basta; perché puoi optare se andare in giro vestito con colori a caso o se accostare una maglia blu a una gonna gialla. Puoi scegliere se bere una birra in un locale qualsiasi – comunque tappezzato di scritte “Slava Ukraini” – oppure se scendere le scale che portano in un seminterrato dalla luce rossa soffusa e ritrovarti al Bar Pahonia, il locale dell’opposizione bielorussa.

