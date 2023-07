Cosa sappiamo dell'attacco al ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia

Due persone sono morte in quello che Mosca sostiene essere un attentato di Kyiv, guidata da Washington e Londra. Sarebbero stati usati dei droni di superficie. I servizi di sicurezza ucraini non lo ammettono apertamente, ma accennano a un loro ruolo: "Tutti i dettagli dopo la vittoria"

C'è stato un attacco al Krymski most, il "ponte di Kerch", che collega la Crimea alla Russia. Questa mattina, lunedì 17 luglio, l'infrastruttura è stata chiusa al traffico a causa di quella che le autorità russe hanno in un primo momento definito genericamente "un’emergenza" e il governatore della Crimea ha annunciato la chiusura del ponte, senza specificarne il motivo. Il ministero della Salute della regione russa di Krasnodar, all’estremità orientale del ponte, ha detto che due persone sono morte in un incidente sul ponte e che loro figlia è rimasta ferita. Intanto, fonti citate da Associated Press e Bbc hanno iniziato a parlare di alcune esplosioni, avvenute la notte scorsa.

Crimea 24 TV channel shows video footage of the destroyed section of the bridge. pic.twitter.com/ikbfgh80wB — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) July 17, 2023

Più tardi, nel corso della mattinata, il presidente del consiglio di stato della Crimea, Vladimir Konstantinov, ha accusato Kyiv dell'attacco al ponte. "Ieri sera il regime terroristico di Kyiv ha commesso l'ennesimo crimine attaccando il ponte di Crimea", riporta la Tass. Anche un funzionario del comitato investigativo russa ha poi accusato il servizio speciale ucraino di essere responsabile dell'operazione. Kyiv è un regime terroristico guidato da Washington e Londra, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram. "Le decisioni sono prese da funzionari e militari ucraini con la partecipazione diretta dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannici. Gli Stati Uniti e il Regno Unito gestiscono questa struttura terroristica di tipo statale", ha detto Zakharova.

#Russian investigative committee official accuses #Ukraine's special service of being behind the attack against the #Crimea bridge pic.twitter.com/X1hvD3eoab — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 17, 2023

Una fonte del servizio di sicurezza ucraino ha detto alla Bbc che l'attacco è stato "un'operazione speciale delle forze navali delle forze armate dell'Ucraina e del servizio di sicurezza dell'Ucraina". “Il ponte è stato attaccato con droni marini di superficie. È stato difficile raggiungere il ponte, ma alla fine è stato possibile", avrebbe detto la fonte. I droni utilizzati sono sostanzialmente delle imbarcazioni indipendenti senza pilota che possono navigare sull'acqua tramite telecomando o autonomamente.

Anche il sito ucraino censor.net sostiene che il servizio di sicurezza ucraino avrebbe confermato di essere dietro all'attacco. I servizi di sicurezza ucraini hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale sull'attacco al Krymski most. Non hanno ammesso apertamente che dietro l'incidente sia stata la loro agenzia, ma la dichiarazione accenna al ruolo di Kyiv nell'attacco, suggerendo che "tutti i dettagli riguardanti l'esplosione saranno annunciati dopo la vittoria".

A video of the damaged #Crimea bridge following a Ukrainian attack last night pic.twitter.com/vtDQ1Rai4i — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 17, 2023

È prassi abituale per il governo ucraino non ammettere apertamente il proprio coinvolgimento in questo genere di azioni. Solo questo mese, ad esempio, un funzionario della difesa ucraino ha ammesso la responsabilità su un altro attacco allo stesso ponte di Kerch avvenuta lo scorso ottobre. Alle sei di sabato mattina 8 ottobre 2022, infatti, sull’unico ponte che collega la Crimea alla Russia c’è stata una forte esplosione e parte dell’infrastruttura è caduta in mare. Il ponte è un’arteria importante che Mosca ha usato in questi mesi per rifornire le sue truppe. Il danno dell'attacco fu doppio perché non colpì soltanto il ponte e le comunicazioni tra la penisola e Mosca, ma anche la capacità dell’esercito russo di rifornire i soldati di mezzi, munizioni, carburante mentre erano impegnati nella battaglia sul fronte meridionale dell’Ucraina, dove l’esercito di Kyiv portava avanti una controffensiva tenace, millimetro dopo millimetro. Con il ponte è stato attaccato il simbolo del prestigio putiniano e del progetto del Cremlino di invadere l'Ucraina. Anche allora Mosca accusò Kyiv, che risponse: "E' l'inizio. Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto".

Viaggio a Kerch, in Crimea, sul ponte della discordia voluto da Putin

Quello di Kerch è il ponte più lungo d'Europa, divide il mar Nero dal mare di Azov e collega appunto Kerch, in Crimea, al distretto russo di Krasnodar, nella Russia europea meridionale. Il Krymski most è costato oltre 27 mesi di lavori e 3,7 miliardi di euro. Il ponte è stato soprattutto una trovata elettorale. Vladimir Putin si presentò all’inaugurazione in jeans, percorse i 19 chilometri fino a Krasnodar guidando un camion – non uno qualunque ma il kamaz, una casa produttrice storica -. Prima di chiudere la portiera del veicolo, il presidente russo ha detto: “Poechali!”. “Andiamo!”, la stessa esclamazione pronunciata dal cosmonauta Juri Gagarin prima di iniziare la sua missione nello spazio. Quel giorno la struttura sembrava segnare soltanto un ulteriore sopruso contro l’Ucraina, ma sarebbe servito anche a creare anche una nuova arteria per rifornire l’esercito russo durante l’invasione iniziata lo scorso anno. Qui Micol Flammini ha spiegato l'ossessione russa per i ponti e perché quello che domina il mare di Azov è così importante.

Intanto oggi si è concluso l'accordo sul grano. "Di fatto, l'accordo sul Mar Nero ha cessato di funzionare oggi", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Sfortunatamente la parte relativa alla Russia di questi accordi ancora non è stata attuata, quindi la sua validità è terminata. Non appena la parte russa degli accordi sarà soddisfatta, la Russia ritornerà immediatamente all'attuazione dell'accordo", ha detto Peskov. La Russia nelle scorse settimane sosteneva che non fossero stati rimossi "gli ostacoli" alle esportazioni russe di cereali e fertilizzanti.