Ecco le condizioni del ponte di Crimea dopo l'attacco

I lavori di riparazione del ponte di Crimea, danneggiato sabato dall'esplosione di un camion bomba, potrebbero essere completati entro un mese e mezzo, ha detto il leader filorusso della penisola, Sergei Aksyonov. I funzionari locali e i media filoputiniani si sforzano di presentare la situazione come sotto controllo: il traffico stradale e ferroviario è stato parzialmente riaperto, anche se con un flusso ridotto. "Crediamo che sarà possibile ripristinare il traffico di camion entro il 16 ottobre", ha detto il capo della sedicente Repubblica di Crimea al canale russo Rossiya 1, senza fornire ulteriori dettagli. Le autorità della Crimea stanno cercando anche di ristabilire collegamenti stabili tra la penisola e la Russia con l'uso di traghetti.

L'esplosione non sembra aver danneggiato in modo permanente il ponte poter minare in maniera decisiva lo sforzo bellico della Russia, hanno detto al New York Times alcuni analisti. Certo, la parziale distruzione del ponte rappresenta una perdita importante per Mosca dal punto di vista logistico, con la cirocolazione e il traffico navale temporaneamente compromessi. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, l'esercito russo ha utilizzato il ponte anche per rifornire le sue forze di occupazione nella parte meridionale del paese. Perciò le autorità ucraine hanno affermato che si trattava di un obiettivo legittimo. "La corsia crollata del ponte stradale limiterà i movimenti militari russi fino a quando non sarà riparata, costringendo alcune forze russe a fare affidamento sul collegamento in traghetto per qualche tempo", ha scritto l'Institute for the Study of War. "Le forze russe saranno probabilmente ancora in grado di trasportare pesanti equipaggiamenti militari attraverso la ferrovia".

Ma al di là dei problemi logistici, l'esplosione ha anche un profondo significato simbolico. Il ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, rappresenta uno snodo essenziale per connettere la penisola annessa nel 2014 alla Russia continentale. Ed è un simbolo di quell'annessione. Tanto che al momento dell'inaugurazione, nel 2018, Mosca definì il ponte come "l'infrastruttura del secolo". L'attacco al ponte di Kerch è la smentita delle parole di Putin, che aveva promesso di proteggere i territori annessi alla Russia.