Dal ponte in Crimea Putin guarda fino a dove Kyiv può sconfinare

Sono stati colpiti due aeroporti militari in Russia e non sono vicini al confine con l’Ucraina

Roma. Circa cento missili sono stati lanciati contro l’Ucraina, costretta a correre nei rifugi, come accade con più frequenza il lunedì. La furia dell’attacco di ieri però era fomentata anche da due esplosioni importanti avvenute all’interno del territorio russo, qualche ora prima che il presidente Vladimir Putin si mettesse alla guida di una Volkswagen per dimostrare che la ristrutturazione del ponte che unisce la Russia alla Crimea procede bene e in modo spedito e dopo l’attacco subìto in ottobre sta riaprendo al traffico. Era in compagnia del vicepremier Marat Khusnullin. Arrivati sopra alla struttura, Putin l’ha definita un pezzo d’arte, Khusnullin un capolavoro di livello mondiale.