Se Putin vuole vincere la sua guerra dal cielo, buona fortuna

Mentre l’esercito di Kyiv è da mesi sotto attacco e continua a riconquistare una località dopo l’altra, in questo momento tutta l’iniziativa russa è ridotta al lancio di missili sulle città dell’Ucraina. L’obiettivo del presidente russo Vladimir Putin è spargere il terrore e distruggere le infrastrutture, soprattutto quelle energetiche. Molte altre campagne di bombardamenti sono state fatte nella storia. Dagli angloamericani su Germania, Italia e Giappone durante la Seconda guerra mondiale; o dalla Nato nelle guerre della ex Yugoslavia o dagli occidentali nelle guerre in Iraq e Afghanistan. Quelli, però, erano fatti essenzialmente da aerei. Offensive portate avanti tutte a colpi di missili ricordano invece i colpi di coda di Saddam, sia con l’Iran sia durante la guerra del Kuwait, quando mirò a Israele e all’Arabia Saudita. E andrebbe aggiunto anche il gas usato contro i curdi, in particolare ad Halabja, a proposito delle armi di distruzione di massa che non furono trovate nel 2003. Non c’erano in effetti più, perché l’arsenale era stato smantellato con la sconfitta e l’invasione. C’erano però state, erano state usate, e avevano ucciso (ad Halabja, il 16 marzo 1988, tra le 3.200 e le 5.000 persone).

