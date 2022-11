Quanto può andare avanti Putin se nemmeno la mobilitazione funziona

Il contatto più lungo che Artem Zinchenko aveva avuto con un paese europeo era stato tra uffici di polizia, tribunali e carceri quando venne arrestato in Estonia per spionaggio. Zinchenko era un agente dell’intelligence militare russa, il Gru, e tornò nel suo paese dopo uno scambio di prigionieri. Una volta arrivato in Russia era un uomo libero, ma ha iniziato a fare confronti, a evidenziare storture, fino al momento in cui il presidente russo, Vladimir Putin, non ha dichiarato guerra contro l’Ucraina e Zinchenko, come tanti russi, ha parte della sua famiglia nel paese invaso. C’era un’altra questione che inizialmente l’ex spia aveva fatto fatica ad accettare: l’incarcerazione dell’oppositore di Putin, Alexei Navalny, che apprezzava per la sua lotta contro la corruzione. Zinchenko ha iniziato a ricordarsi di quel paese che aveva conosciuto da bambino e lo aveva tenuto prigioniero da adulto, proprio dietro al confine. Così ha iniziato a fare piani per tornarci con tutta la sua famiglia. Scelse l’Estonia, non soltanto perché aveva trascorso nel paese parte dell’infanzia, ma perché da adulto, aveva sperimentato la vita in un paese che rispetta i diritti anche di un prigioniero.

