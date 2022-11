La guerra in Ucraina dopo Kherson: "Credo che i soldati russi ce li ritroveremo nel Donetsk"

Ochakiv, dalla nostra inviata. La prima regola per un soldato è non parlare di cosa farà domani il proprio esercito, ma Eduard, dell’unità Hartya, ha alcune idee su quale possa essere la prossima mossa di Vladimir Putin dopo il ritiro da Kherson. “Ora i generali di Putin hanno fra i trenta e i quarantamila uomini disponibili e devono solo decidere dove metterli”. A Kherson c’erano i soldati regolari di Mosca con le migliori capacità in combattimento. “Credo che ce li ritroveremo nel Donetsk. Putin non è pazzo, ma si sopravvaluta. Ha tirato la corda, ma la ritirata ordinata qui a sud indica che ha capito di avere risorse limitate e che non può permettersi di perseguire contemporaneamente tutti gli obiettivi che si era posto all’inizio: il risultato sarebbe non ottenerne nessuno”. Non è scontato che un soldato ucraino, in un momento di festa, parli così.

