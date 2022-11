Dietro al filo spinato. Kyiv costruisce un muro con la Bielorussia

Roma. Lungo la frontiera tra l’Europa e il mondo russo-bielorusso, si srotolano più di duemila chilometri di filo spinato. Basta andare su quei confini per vedere, tangibile, la presa di coscienza del fatto che è impossibile fidarsi, che l’incomunicabilità è diventata pericolosa, per l’Ucraina persino mortale. Kyiv ha iniziato a costruire un muro al suo confine con la Bielorussia, uno dei punti da cui, il 24 febbraio, è partita l’invasione, inclusi gli uomini che puntavano sulla capitale: obiettivo essenziale per far capitolare il legittimo governo ucraino e il presidente Volodymyr Zelensky. Le truppe russe erano arrivate in Bielorussia qualche settimana prima, con la scusa di esercitazioni militari congiunte con l’esercito bielorusso. Avevano installato uomini e mezzi che sembravano troppo minacciosi e numerosi per una normale esercitazione militare, per quanto possente. Pochi giorni dopo, infatti, era iniziata l’invasione. L’esercito ucraino denuncia oggi il ritorno di un numero sempre più sospetto di truppe di Mosca sul territorio bielorusso.

