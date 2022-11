L'Ucraina al buio e sotto le bombe. Per l'Ue Putin è sponsor del terrorismo

La risoluzione del Parlamento di Strasburgo è stata approvata con l'astensione del M5s e tre voti contrari del Pd. Anche se non ci sono conseguenze giuridiche immediate, il valore politico e simbolico è forte: “Non c’è ritorno al business as usual con questo regime terrorista”. La Russia bombarda un reparto di maternità

Bruxelles. All’alba una bomba russa ha distrutto il reparto di maternità dell’ospedale di Vilnyansk, provocando la morte di un neonato. Poche ore dopo la Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco missilistico contro le infrastrutture dell’Ucraina nella sua campagna per lasciare la popolazione al freddo e al buio durante l’inverno. In quel momento, il Parlamento europeo stava approvando una risoluzione che qualifica la Russia come “uno stato sostenitore del terrorismo” e che “fa uso di mezzi terroristici”. Il M5s ha deciso di astenersi in nome della “pace”, mentre tre deputati della delegazione del Pd, Pietro Bartolo, Andrea Cozzolino e Massimiliano Smeriglio si sono uniti alle truppe putiniste di estrema destra ed estrema sinistra per votare contro.