La Russia crede ancora nella vittoria e cerca i punti deboli

La notizia che Mosca potrebbe ritirarsi dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia è spesso letta come una conferma dell’incapacità di Mosca di tenere il territorio, il segnale ulteriore di una guerra fatta male da parte di una potenza quasi sconfitta. Il sito di notizie russo Meduza ha scritto di aver parlato con alcune fonti del Cremlino e ha confermato la possibilità di un ritiro dalla centrale, che potrebbe essere lasciata al controllo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Non sarebbe un ritiro gratuito ma uno scambio: Mosca vorrebbe assicurarsi il transito ininterrotto sul territorio ucraino delle sue forniture di gas e petrolio. In agosto, quando si parlava del pericolo a Zaporizhzhia di un nuovo disastro Chernobyl, era già chiaro che il Cremlino si fosse reso conto di avere tra le mani una merce di scambio potente, proprio come il blocco del trasporto del grano nel Mar Nero, da cui trarre vantaggio. Si sta facendo forte la tentazione di dare Mosca per vinta, ma è complesso parlare di sconfitta fino a quando continuerà a occupare quattro regioni ucraine, che pretende di aver annesso.

