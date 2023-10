Pechino offre un posto d'onore a Putin al Forum sulla Via della seta. Il teorema della bistecca

Taipei, dalla nostra inviata. L’amico senza limiti Xi Jinping ha provveduto a sicurezza, tappeto rosso e palcoscenico. E così ieri il presidente russo Vladimir Putin – al suo secondo viaggio fuori dai confini della Federazione sin da quando la Corte penale internazionale dell’Aia ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti – è arrivato a Pechino come ospite d’onore del terzo Forum sulla Via della seta. E c’è una foto di rito, scattata dopo un bilaterale con il primo ministro ungherese Viktor Orbán, unico rappresentante dell’Unione europea presente, in cui Putin ha un ghigno eloquente, quasi soddisfatto: non è lui il padrone di casa, deve accontentarsi di essere l’ospite, ma è un ospite importante e normalizzato tra i capi di stato arrivati ieri nella capitale cinese – compresi i rappresentanti del governo dei talebani in Afghanistan –, e non il paria che vorrebbe l’occidente. Il palcoscenico gliel’ha offerto Xi Jinping, il leader cinese che ha costruito l’epica attorno alla Via della seta anche (soprattutto) per celebrare se stesso: sui media di stato ieri era tutto un menzionare storie agiografiche sul giovane Xi che negli anni Sessanta aveva vissuto da “giovane istruito di città” nelle grotte piene di pulci di Liangjiahe.

