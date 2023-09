Ecco perché chi ha investito nei Brics ha guadagnato ben poco

Il capo degli investimenti della banca svizzera Ubs in Italia, Matteo Ramenghi, ha individuato i due motivi dietro al mancato reddito degli investimenti sulle economie emergenti: la governance delle società quotate in questi paesi e la supremazia del dollaro

Che i Brics siano si siano rivelati una delusione per gli investitori lo ha ammesso da tempo anche Jim O’Neil, l’ex capo economista di Goldman Sachs, che nel 2001 coniò l’acronimo passato alla storia per dire che lo sviluppo dell’economia mondiale sarebbe passato per Cina, Russia, India e Brasile (più avanti si aggiunse il Sud Africa). Nessuno, però, finora ha spiegato come sia possibile che chi ha investito in economie emergenti, effettivamente cresciute negli ultimi decenni molto di più rispetto all’occidente, abbia guadagnato di gran lunga meno o addirittura accumulato perdite rispetto a chi ha puntato su Europa e Stati Uniti. Si sta parlando di investimenti finanziari i cui risultati si vedono dagli indici dei mercati azionari e obbligazionari, molto battuti anche da fondi pensione e da gestori di fondi d’investimento destinati ai risparmiatori che a lungo hanno creduto nell’Eldorado dei paesi emergenti. Un’eterna promessa, mancata alla prova dei fatti.