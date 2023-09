Xi Jinping vuole disertare il G20 di Delhi. Il bluff dei Brics sempre più chiaro

E pensare che fino alla scorsa settimana su certi media e per certi esperti era tutta una celebrazione del nuovo ordine mondiale a guida cinese, con la foto dei Brics, le intense attività diplomatiche dei non allineati, l’egemonia finalmente sdoganata di Pechino: insomma, la vittoria cinese. La notizia che ha iniziato a circolare ieri, però, ha cambiato un bel po’ le carte in tavola: secondo Reuters infatti, il leader cinese Xi Jinping non parteciperà al G20 di Delhi il prossimo 9 settembre. Non ci sono ancora conferme ufficiali – del resto Pechino conferma i viaggi del leader solo qualche ora prima che salga sull’aereo – e non sappiamo quali possano essere le ragioni della sua defezione. Eppure una eventuale assenza di Xi al summit delle venti economie globali, dove più che le riunioni plenarie contano gli incontri a margine, la diplomazia informale, ci dice qualcosa dello stato di salute della politica cinese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE