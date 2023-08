In cima all'agenda dei Brics c'è l'allargamento, ma l'India è contraria

Oggi a Johannesburg, in Sudafrica, si apre il quindicesimo vertice dei Brics, che riunisce le principali economie dei paesi emergenti: l’acronimo mette insieme in una sigla Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – un gruppo che rappresenta più del 40 per cento della popolazione globale e il 26 per cento del pil. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha invitato tutti i 55 membri dell’Unione africana e una ventina di leader di Asia e Sud America per sessioni a margine. Sono presenti il presidente cinese Xi Jinping (arrivato con un giorno di anticipo), il premier indiano Narendra Modi e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva: l’unico assente – parteciperà in videocollegamento – è Vladimir Putin, che ha dovuto rinunciare a partecipare di persona per non mettere in imbarazzo il Sudafrica, che altrimenti sarebbe stato costretto ad arrestarlo in base al mandato di arresto della Corte penale internazionale.

