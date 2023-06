Russia e Cina vogliono fare dei Brics l'alleanza anti occidente

Si parla di spostare in territorio cinese il vertice delle potenze in via di sviluppo previsto ad agosto, in modo da aggirare l’ipotesi di arresto di Putin in Sudafrica. Si confermerebbe così la creazione di un forum contrario alla Nato e al Fmi

Lavrov insiste che il vertice dei Brics in agenda dal 22 al 24 agosto si terrà a Johannesburg come programmato, ma un funzionario sudafricano ha detto a Reuters che “un’opzione che sta guadagnando terreno è quella di chiedere alla Cina, precedente presidente dei Brics, di ospitarlo”. E questo per via del mandato di cattura contro Putin emesso dalla Corte penale internazionale il 17 marzo scorso. Secondo il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandora la decisione finale non è ancora stata presa, ma già la scorsa settimana era stato lo stesso ex presidente sudafricano Thabo Mbeki ad ammettere in un’intervista radiofonica che se il leader russo insiste a voler esserci di persona e non via Zoom non ci sarebbero alternative. “A causa dei nostri obblighi legali, dovremmo arrestare il presidente Putin”. Martedì scorso era stato riferito che il governo sudafricano avrebbe concesso l’immunità diplomatica ai partecipanti, ma successivamente le autorità hanno pubblicato una dichiarazione in cui riconoscevano che l’immunità non si applica alla situazione del mandato Icc. Poi, lo stesso giorno, c’era stata addirittura la dichiarazione alla Bbc del viceministro del governo cooperativo e degli affari tradizionali, Obed Bapela, secondo cui il governo stava progettando di approvare una legge che avrebbe consentito alle autorità sudafricane di decidere se arrestare i leader ricercati dalla corte senza uscire dallo Statuto di Roma.