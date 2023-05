Lula e Zelensky non si incontrano a Hiroshima: cosa non va tra i due leader

Il G7 di Hiroshima doveva essere un’occasione per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e quello brasiliano, Lula, di chiarirsi. Invece ora la situazione tra loro è quasi peggio di prima. Accusato di non averlo voluto incontrare, il presidente brasiliano assicura che è stato il collega ucraino a non presentarsi. “Molto semplice. Avevamo un (incontro) bilaterale con l’Ucraina alle 15:15 (ora locale)”, ha risposto in conferenza stampa. “Abbiamo aspettato e ricevuto l’informazione che erano in ritardo. Nel frattempo ho incontrato il presidente del Vietnam. E quando il presidente del Vietnam se ne è andato, quello ucraino non si è visto. Sono sicuro che avesse un altro appuntamento”. Zelensky invece ha incontrato non solo i leader del G7, della Corea del sud e dell’Indonesia, ma anche il primo ministro indiano Narendra Modi – anche Modi è un leader dei Brics, anche Modi è stato tacciato di fare sponda alla Russia, ad esempio favorendone le triangolazioni per aggirare sanzioni, e anche Modi è stato accreditato di piani di pace che l’Ucraina non gradisce troppo. Però il vertice di Hiroshima è stata un’occasione se non altro per ripristinare un minimo di dialogo, e curare l’immagine. Al G7 Lula si è finalmente dichiarato a favore dell’integrità territoriale ucraina. Ma forse in quel contesto era il minimo sindacale: Lula in conferenza stampa ha detto che secondo lui le trattative tra Ucraina e Russia dovrebbero prendere come modello proprio “quelle sindacali”.

