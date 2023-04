Russia e Cina incentivano i golpisti in Africa e in America latina mettendoci i soldi

È un principio di guerra civile particolarmente sanguinoso quello che è iniziato a Karthoum sabato, con già almeno 185 morti e 1800 feriti in un regolamento di conti tra le Forze armate e la milizia Rapid Support Force (RsÈ). È invece un tranquillo viaggio diplomatico di tipo tradizionale quello che il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha iniziato lunedì in Brasile per poi andare in Venezuela, Cuba e Nicaragua. Eppure, c’è un preciso legame. In Sudan è in corso l’ennesimo di una serie di golpe e tentati golpe che stanno avvenendo con l’aiuto della Russia. In America latina, dopo il passaggio in un paese democratico ma con un presidente che sta prendendo una china inquietante, il ministro russo passa per tre regimi in cui crisi economica e spirale repressiva si rincorrono. L’America latina è considerata il cortile di casa degli Stati Uniti; l’Africa occidentale lo era della Francia, anche se in Sudan ci stiamo già spostando oltre; ma comunque in entrambi casi staremmo più o meno di fronte all’omologo di quell’allargarsi della Nato in Europa orientale che è stato descritto come “bussare alle porte della Russia”, anche se ci sono differenze. Primo, perché non è che la Nato in questo momento sta spianando il Brasile o l’Africa. Secondo, perché in Europa orientale l’aiuto della Nato è stato invocato per allargare e difendere spazi di democrazia, mentre in Africa e America latina l’aiuto della Russia e anche della Cina è invocato da chi la democrazia cerca di demolirla.

