In Nicaragua ora si dà la caccia anche a chi partecipa alla Via crucis

Municipio di 60 mila abitanti a 26 chilometri dalla capitale Managua, Nindirí è famosa per una vivace tradizione religiosa che in vari momenti dell’anno porta per le strade i fedeli. Il lunedì santo, in particolare, uomini, donne e bambini si vestono con tuniche e cordoni e si mettono in spalla grandi croci di legno, per ripetere il gesto di quel Simone di Cirene che secondo il Vangelo aiutò appunto Cristo a portare la croce verso il Calvario. Ma quest’anno la processione si è trasformata in una bizzarra maratona, come attestato dai filmati che mostrano i “Cirenei” scappare via inseguiti dai poliziotti. “Sólo te lo digo, nada más”, grida un agente nel video che è circolato sui social. Una libera traduzione potrebbe essere: “Ultimo avvertimento, guai a te se fai un passo in più”. Effetto dell’ordine che il governo di Daniel Ortega e Rosario Murillo ha impartito, di vietare per questa Pasqua ogni manifestazione religiosa fuori dalle chiese.

