I nuovi martiri della fede in Nicaragua

Per capire quanto poco propenso a dialogare sia Daniel Ortega, che con la moglie Rosario Murillo governa da padrone il Nicaragua, è sufficiente ascoltarlo mentre in diretta televisiva anticipa la condanna che sarebbe stata poi inflitta al vescovo Rolando Álvarez. Il presule è da sbattere in galera perché è un terrorista, “un superbo”, un “fanatico”, un “pazzo”. Un “energumeno” che deve finire i suoi giorni in un carcere di massima sicurezza, senza onori e riverenze, spogliato degli abiti che il rango gli consente. Dopotutto, “è un uomo comune e qualunque”. Un poveraccio che ha perfino rifiutato di andarsene in esilio. Ventiquattr’ore dopo, un tribunale di Managua – preso nota delle dichiarazioni del presidentissimo – condannava il vescovo di Matagalpa a ventisei anni e quattro mesi di reclusione perché reo di “disobbedienza nei confronti delle autorità”, di “diffusione di notizie false” e, soprattutto, di terrorismo. Álvarez, il “traditore della patria”, è stato privato in modo perpetuo dei diritti civili.

