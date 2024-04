È la Chiesa che è rimasta indietro o è il mondo che corre troppo?

La teologia alla prova del Sinodo nella conferenza che si è tenuta in Lussemburgo lo scorso 21 e 22 marzo, dal titolo "Cosa ci tiene insieme quando non siamo d’accordo". A organizzarla il Luxembourg School of Religion & Society insieme ai teologi di tutta Europa

Il passaggio dal “cattolicesimo alla cattolicità”. Il rifiuto del mondo moderno a rispondere alla chiamata di Cristo. Il centro della conversazione teologica, che non può che essere l’amore di Dio. Il Luxembourg School of Religion & Society ha messo insieme teologi di tutta Europa, con una lezione speciale di monsignor Thomas Halik, teologo vincitore del Premio Templeton e già relatore al circolo di ex studenti di Ratzinger, una riflessione dell’arcivescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, una discussione del Cardinale Rys, arcivescovo di Lódz. Il tutto per comprendere “Cosa ci tiene insieme quando non siamo d’accordo”, il titolo della conferenza, che si è tenuta a Lussemburgo il 21 e il 22 marzo.