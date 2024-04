Il papabile mai diventato Papa

Tu sai che io amo molto Pio X e l’ho sempre amato... Un Papa mite e forte. Un Papa umile e chiaro. Un Papa che fece capire a tutta la Chiesa che senza eucaristia e senza assimilazione delle verità rivelate, la fede personale si affievolisce e muore”. Parole di Papa Francesco, nella Prefazione al libro Omaggio a Pio X. Ritratti coevi (Edizioni Kappadue), scritto da don Lucio Bonora, officiale della Segreteria di stato. Pio X, il Papa della lotta al modernismo che una narrazione melensa ha sovente ridotto a buon parroco di campagna eletto al Soglio di Pietro era una in realtà delle figure eminenti dell’episcopato dell’epoca. Appena eletto, scelse come proprio braccio destro un giovane diplomatico che le circostanze avevano voluto fosse il segretario del Conclave, Rafael Merry del Val. Sarto fu restio ad accettare, ma quando il consenso si stringeva sul suo nome, fu quasi ammonito a non mettersi contro la volontà divina. E il decano mandò proprio quel giovane officiale a fare un ultimo tentativo con l’allora Patriarca di Venezia: “Le sole parole che ebbi la forza di pronunciare, e che mi vennero spontanee sulle labbra, furono: ‘Eminenza, si faccia coraggio, il Signore l’aiuterà’. Il cardinale mi fissò attentamente con quel suo sguardo profondo che in seguito, per un’ammirabile disposizione della Provvidenza, avrei dovuto imparare a conoscere così bene e aggiunse semplicemente: ‘Grazie, grazie!’”, dirà più tardi Merry del Val che, scrive Roberto De Mattei in Merry del Val. Il cardinale che servì quattro Papi (Sugarco edizioni), “non avrebbe mai raccontato di essere stato lui a convincere il Papa, ma il suo ruolo fu certamente decisivo e in quel momento, ai piedi della Madonna del Buon Consiglio, si stabilì un tacito patto tra il cardinale e il giovane monsignore”.

