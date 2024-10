I cattolici aumentano in tutto il mondo tranne che in Europa

I cattolici nel globo sono un miliardo e 389 milioni: i padri sinodali prendano nota dei numeri (e del boom registrato in Africa)

Aumentano i cattolici in tutto il mondo, come accade da anni. Con un’eccezione: l’Europa. E’ il dato principale che si ricava dal dossier pubblicato ieri dall’Angezia Fides, ricco di spunti e basato sui numeri ufficiali dell’Annuario statistico della Chiesa, aggiornato al 31 dicembre del 2022. I cattolici nel globo sono un miliardo e 389 milioni: rispetto all’anno precedente aumentano di 13,7 milioni. In Africa sono sette milioni in più, in America sei in più. In Europa, i battezzati scendono di 474 mila unità.

Le vocazioni calano: i seminaristi maggiori sono 108 mila e anche qui la parte del leone la fa l’Africa, con un bilancio netto in crescita di 726 unità rispetto a un anno fa. In calo anche il numero dei sacerdoti, con l’Europa ancora a segnare il dato più negativo: -2.745 sull’anno precedente. In Africa, l’aumento maggiore, +1.676. Sono numeri significativi e non casuali che impongono una riflessione, magari anche alla schiera di padri e madri sinodali riuniti in Vaticano per il Sinodo sulla sinodalità. Il dato più evidente, che anche un non teologo sottolineerebbe, è che le ricette novatrici proposte dalle Chiese europee, quelle più dedite all’aggiornamento (spesso per non scomparire), non funzionano. Il cardinale Wim Eijk, arcivescovo di Utrecht, in un’intervista a Communio ha invitato i confratelli riuniti in assemblea a Roma a non “fare quel che abbiamo fatto noi, i nostri stessi errori”. Eppure, a sentire i briefing o le dichiarazioni di vescovi, suore ed esperti, i mantra della “riforma” e dell’aggiornamento a vario titolo dominano e sembrano l’esigenza suprema. I numeri, però, dicono altro: la Chiesa si rende attrattiva laddove presenta il Vangelo in modo gioioso e semplice, e si rende proposta attuale e “vera” anche in contesti di martirio, come la Nigeria. Senza troppo discutere di diaconato femminile, di gender o di questioni buone solo per qualche Cammino sinodale in riva al Reno.