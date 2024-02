Il catechismo di Papa Francesco

Non sarà il catechismo di Pio X, ma certe uscite del Pontefice regnante resteranno negli annali. Come il pugno da dare a chi “insulta la mamma” o come lo slogan sulla “economia che uccide”, le intemerate contro “gli imprenditori mercenari e corrotti”. La guerra, “virus senza vaccino”

Chi è Dio? Dio è l’Essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Che cosa significa “perfettissimo”? Significa che in Dio è ogni perfezione senza difetto e senza limiti, ossia che Egli è potenza, sapienza e bontà infinita. Pio X badava al sodo, era convinto che le masse – a cominciare dai più piccoli – andassero evangelizzate con semplicità. Bastavano pochi e chiari concetti, domande e risposte senza troppo questionare o indagare. La Rivoluzione francese di un secolo prima aveva inferto alla Chiesa (e alla fede, soprattutto) una ferita sanguinolenta, Napoleone c’aveva messo il suo, la Restaurazione aveva sì rimesso sul trono principi e re cattolicissimi, ma le idee nuove avevano scavato un solco nelle coscienze dei popoli. Nella lotta al modernismo e a tutte le eresie, vecchie e nuove, Papa Sarto concepì il nuovo catechismo, rimasto in vigore per decenni e caduto in disuso dopo il Vaticano II, per poi essere definitivamente sostituito dalla nuova edizione firmata da Joseph Ratzinger e dalla sua commissione: testo approfondito ma di certo meno memorizzabile del precedente, con sommo sollievo di tanti (oggi pentiti? chi lo sa) che temevano l’ira del parroco con tricorno in testa se fosse stato sbagliato un verbo o un aggettivo.