In Nicaragua Daniel Ortega chiude pure la Caritas

Non bastavano gli aerei carichi di innocenti spediti in esilio, né l’arresto e la condanna di un vescovo per “terrorismo”. Daniel Ortega, padrone del Nicaragua insieme alla vicepresidente (sua moglie) Rosario Murillo, ha deciso che non era abbastanza. E così, con decreti, leggi e le giustificazioni legali del caso, ha deciso di annullare la personalità giuridica della Caritas e di confiscare due università, la Universidad “Juan Pablo II” e l’Universidad cristiana autonoma de Nicaragua. Il gesto è eclatante, ma diventa ancor più preoccupante se si considera che il ministero dell’Interno ha ordinato ai due atenei di consegnare al Consiglio nazionale delle università ogni informazione rintracciabile sugli studenti frequentanti, le iscrizioni e i registri accademici. Una schedatura che rimanda alle buie pagine di “Vita e destino” scritte da Vasilij Grossman.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE