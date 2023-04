Il terrore del Sudan e i calcoli di chi dovrebbe mediare

Milano. L’11 aprile del 2019, Omar al Bashir, dittatore del Sudan per trent’anni e ricercato per crimini di guerra, fu deposto dai suoi stessi militari, dopo proteste coraggiose che la repressione violenta non era riuscita a fermare. Nel 2021, un golpe dei militari ha definitivamente escluso la società civile dalla guida del paese, rinviando la promessa di condivisione del potere al momento in cui le tante forze militari del paese si fossero unite e amalgamate. L’11 aprile di quest’anno avrebbe dovuto essere il momento – il giorno è simbolico per il nuovo Sudan – della firma dei militari che guidano il paese sull’accordo per far confluire il più grande gruppo paramilitare del paese, le Rapid support forces (Rsf) nell’esercito regolare. Ma a quel punto il negoziato era già saltato, la richiesta dell’Rsf di licenziare ottocento persone dell’esercito regolare ha schiacciato ogni possibilità di compromesso e gli osservatori che non tolgono gli occhi dal Sudan hanno detto: ora riscoppia la guerra.

