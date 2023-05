Russia e Cina osservate speciali. Parla la ministra norvegese Anniken Huitfeldt

Bruxelles. La ministra degli Esteri norvegese Anniken Huitfeldt aveva sul tavolo la lettera d’invito firmata dal suo omologo russo Sergei Lavrov per il vertice di giovedì nella cittadina siberiana di Salekhard, ma la ministra degli Esteri norvegese racconta al Foglio “di non aver mai neanche considerato di andarci”. Il caso vuole che quella sera sia arrivato poi un altro invito “più gradito” per una cena a Oslo proprio con il presidente Mattarella, racconta la ministra. Il vertice di Salekhard era stato convocato per segnare la fine della presidenza russa del Consiglio artico, in passato il passaggio di testimone sarebbe stato salutato da strette di mano tra ministri e una foto cerimoniale tra la neve, ma questa volta nessuno dei rappresentanti delle 7 nazioni artiche, che insieme a Mosca compongono il Consiglio, si è presentato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE