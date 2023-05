L'Algeria è più vicina della Tunisia ai Brics. Ricatti sul Mediterraneo

Algeri punta all'appoggio dell'alleanza dei paesi in via di sviluppo. E anche a Tunisi l'iscrizione fa gola (in chiave anti occidentale e alternativa al Fondo monetario internazionale)

Con Algeria e Tunisia, i Brics stanno per affacciarsi sul Mediterraneo? L’Algeria aveva fatto richiesta di adesione il 7 novembre, dopo che il presidente Abdelmadjid Tebboune era stato invitato a parlare al vertice virtuale tenutosi in Cina lo scorso giugno. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, aveva detto che la Russia è favorevole, e anche la Cina aveva manifestato subito il suo appoggio. “L’adesione ai Brics renderà l'Algeria più forte economicamente”, ha detto Tebboune in un'intervista ad al Jazeera ad aprile, aggiungendo che il paese potrebbe prima aderire all’organizzazione come stato osservatore. “L’Algeria soddisfa ampiamente le condizioni economiche per l’adesione”, ha detto, ma l'economia algerina, poco diversificata, è troppo dipendente dagli idrocarburi, e il suo pil di 174,2 miliardi di dollari nel 2021 è appena la metà rispetto ai 353,26 del Sudafrica, che è il più piccolo dei Brics. “Quando il nostro prodotto interno lordo supererà i 200 miliardi di dollari, potremo dire che siamo vicini all’adesione ai Brics”, ha ammesso Tebboune, che si aspetta che l’Algeria raggiunga quella cifra nel 2023. L’Fmi gli darebbe credito.