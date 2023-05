Così Kaïs Saïed ha spento l'aspirazione democratica della Tunisia

Il Coro dell’Opera di Tunisi ha cantato l’inno nazionale, il presidente dallo sguardo austero ha stretto mani mentre visitava i padiglioni di diversi paesi arabi, dall’Iraq all’Arabia Saudita. Tutto normale, dunque, all’inaugurazione della 37ima edizione del salone del libro di Tunisi, tranne l’aderenza delle parole ai fatti. “È importante liberare il pensiero, perché non possiamo ottenere nulla con un pensiero rigido”, ha detto nel suo discorso di apertura il leader tunisino Kaïs Saïed. Poche ore dopo, gli agenti di sicurezza imponevano la chiusura dello stand di una delle maggiori case editrici del paese, Dar al Kitab – la Casa del Libro – e confiscavano il saggio appena pubblicato dall’autore Kamel Riahi, “Il Frankenstein tunisino”, che non nasconde – fin dalla caricatura sulla copertina verde – la critica al capo di stato in carica. Il giorno dopo, gli stessi agenti hanno portato via copie di un’altra opera, “Kaïs 1°, presidente di un battello ebbro”, del giornalista Nizar Bahloul. Con buona pace del pensiero libero. Proprio la parola liberata era stata la conquista più sconvolgente e inebriante di quella rivoluzione che nel 2011 aveva fatto della Tunisia la “culla delle rivolte arabe”, definizione ormai trita. Lungo i viali di Tunisi, come altrove nel mondo arabo-islamico prima degli sconvolgimenti di oltre un decennio fa, discutere in pubblico di politica, manifestare il proprio dissenso significava prigione certa. Le proteste che portarono alla fine di 23 anni di dominio del dittatore Zine el Abidine Ben Ali ebbero come prima conseguenza quella di ridare una voce politica a una popolazione repressa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE