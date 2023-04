Putin punta su Tunisi. E a Meloni non resta che sperare che questo allarmi gli Usa

Il parallelismo è raggelante. E sì che la morte di Nizar Aissaoui sarebbe tragica già per quel che è. Ma inevitabilmente finisce per diventare ancora più terribile per quel che pare possa rappresentare. Perché una morte analoga, avvenuta dopo essersi dato fuoco, fu pure quella che innescò le primavere arabe, dodici anni fa. Sempre in Tunisia. Sempre a seguito di crescenti proteste di piazza. Basterebbe questo, e basterebbe l’ansia con cui la nostra diplomazia evoca il paragone, per dire della preoccupazione che si respira alla Farnesina e a Palazzo Chigi sui destini di Tunisi. Ma non basta. Perché, a complicare il quadro, ci si mette anche Vladimir Putin. Che qualche settimana fa, in modo un poco inaspettato, ha mosso una sua pedina sul tribolato scacchiere maghrebino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE