L'Egitto flirta con i nemici dell'Europa, ma senza l'Fmi è nei guai

“Too big to fail”, è la scommessa del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Nessuno permetterà davvero che il paese più popoloso del medio oriente cada di nuovo in uno stato di instabilità economica e politica a 12 anni dalle Primavere arabe. Ma intanto, i dati sullo stato di salute dell’economia egiziana, diffusi martedì dal Fondo monetario internazionale (Fmi), allarmano tutti, Italia compresa, che rischia di avere dall’altra parte del Mediterraneo un altro paese al collasso dopo Tunisia e Libia. La crescita del pil egiziano per quest’anno è prevista al 3,7 per cento, contro il 4 atteso dal governo, con un’inflazione al 21,6 per cento, la svalutazione della sterlina e un debito estero di quasi 260 miliardi di dollari, sei volte quello del 2014 e pari a circa il 90 per cento del pil annuale. La fiducia dei mercati sulle capacità dell’Egitto di ripagare il suo debito è ai minimi e l’agenzia di rating Fitch ha rivisto da “stabile” a “negativo” l’output del paese. Una fetta importante del budget del Cairo è finanziata dai prestiti elargiti dalle monarchie del Golfo, che hanno già promesso a Sisi oltre 22 miliardi di dollari per uscire dalle crisi generate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. “La cosa più importante è l’aiuto dei nostri fratelli”, ha ringraziato il presidente egiziano intervenendo al World Government Summit di Dubai lo scorso 13 febbraio.

