Dentro alla Kuma, la scuola che addestra i taiwanesi a difendersi

Taipei, dalla nostra inviata. “La guerra in Ucraina ha fatto capire alla nostra popolazione che sì, una guerra può scoppiare”. Yiwen ha trentaquattro anni, è taiwanese e lavora in un’azienda cinese, per questo non vuole apparire col suo vero nome sul giornale. Non vuole far sapere che ieri, mentre l’Ucraina celebrava il suo seicentesimo giorno da paese aggredito che si difende, a quasi ottomila chilometri di distanza lei aveva in mano un laccio emostatico d’emergenza e una benda, imparava le tecniche per tirare fuori la gente dalle macerie e per dare informazioni utili alle autorità. Yiwen è una dei cinquanta studenti paganti che anche ieri hanno affollato l’aula della Kuma Academy, l’accademia privata che addestra la società civile taiwanese a sapere cosa fare e come comportarsi in caso di attacco militare da parte della Repubblica popolare cinese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE