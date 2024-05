La voce della Nato, Putin e un “se” grande come tutta l'Ucraina

Se la Nato avesse davvero abbaiato per tempo e avesse fatto sapere: se Putin invade da est noi entriamo da ovest, perché è nostro interesse vitale impedire l’invasione di un paese che confina con l’Ue e con la Nato stessa, non vogliamo la carneficina, non vogliamo otto milioni e più di profughi, non la diamo vinta in partenza a un autocrate che vuole rovesciare l’89, il Calvario di questa guerra non ci sarebbe stato. Il “se” nella storia è pericoloso, ma spiega più del professor Barbero, che è un se e un ma vivente e ridente, come stiano le cose sul serio. Mosca si sarebbe accontentata della Crimea, non poco, avrebbe fatto la voce grossa per proteggere i suoi mercenari annidati in certe minori regioni del Donbas, si sarebbe di nuovo seduta al tavolo di Minsk per evitare una conflagrazione pericolosa per lei, per evitare il passaggio alla Nato stessa dei paesi del Baltico, per evitare una disfatta economica che sta ritardando con l’economia di guerra ma non all’infinito, per evitare di finire del tutto in braccio alla Cina eccetera.

