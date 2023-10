Pechino punta tutto sulla settimana d'oro, ma i cinesi preferiscono viaggiare cheap

Roma. Ieri si è conclusa la “golden week” della Repubblica popolare cinese. La settimana più lunga dell’anno è iniziata venerdì scorso con la festa di Metà autunno e proseguita con la giornata nazionale del primo ottobre, quindi è durata otto giorni anziché i soliti sette. E’ una settimana “d’oro” proprio perché rappresenta uno dei pochi momenti di pausa in cui i cittadini cinesi si possono permettere lunghi viaggi e grandi spese: il governo punta su questi periodi dorati per contribuire alla crescita economica del paese. Se infatti i quotidiani statali tengono a precisare che “la super golden week non riguarda solo l’economia”, come scriveva il Global Times prima che iniziasse la settimana, in questi giorni la propaganda cinese si è concentrata tutta sui successi dei grandi numeri, con lo stesso leader Xi Jinping che aveva aperto la settimana giovedì con un discorso in cui si impegnava ad ampliare la domanda interna verso un “miglioramento continuo” dell’economia cinese. Eppure propaganda a parte, più che la settimana d’oro quella terminata ieri sembra essere stata la settimana all’insegna del risparmio: i commercianti di Hong Kong, una delle mete più ambite dai cinesi in questi lunghi periodi di vacanza, hanno registrato vendite “simili a quelle di un normale fine settimana”, mentre la società di analisi di viaggio ForwardKeys ha pubblicato dati che mostrano come i viaggi fuori dalla Cina questa settimana siano diminuiti del 40 per cento rispetto al 2019.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE