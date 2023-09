Pechino nasconde la disoccupazione giovanile e i giovani cinesi cercano lavoro su Tinder

Quando il tasso di disoccupazione giovanile cinese ha iniziato a registrare numeri record, dal 20,4 per cento nel mese di aprile al 21,3 per cento nel mese di giugno, Pechino ha deciso di risolvere il problema smettendo di pubblicare i dati. Eppure nonostante l’eliminazione delle statistiche, milioni di neolaureati cinesi sono ancora senza lavoro, un giovane su cinque tra i 16 e i 24 anni è disoccupato, disilluso sul proprio futuro. Ma senza darsi per vinto: l’ultima frontiera per cercare lavoro è diventata Tinder, l’app per incontri – a cui è possibile accedere nella Repubblica popolare cinese solo tramite una Vpn poiché bloccata dal Great Firewall – che sempre più utenti cinesi utilizzano con la stessa funzione di Linkedin. A giugno sul social cinese Xiaohongshu era diventato virale un post in cui l’utente Bagel illustrava in sei punti “come utilizzare Tinder per trovare lavoro”. La testata online Sixth Tone ha parlato con alcune donne che sotto pseudonimo raccontano il loro approccio alla piattaforma di dating per cercare occupazione: Songsong, dopo non aver ricevuto alcuna risposta a oltre trenta domande di lavoro via e-mail, ha cambiato le sue immagini del profilo su Tinder scrivendo a caratteri rossi “Assumimi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE