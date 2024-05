I dati dell'Istat sull'occupazione smentiscono le bugie diffuse dalla Cgil il Primo maggio

Si dice che le bugie hanno le gambe corte, e infatti quelle dei Maurizio Landini non sono arrivate molto lontano: smentite dopo due giorni. Il segretario generale della Cgil, il Primo maggio, ha descritto una situazione drammatica del mercato del lavoro, spiegando che l’aumento dell’occupazione è dovuto al fatto che “hanno bloccato le uscite per la pensione”, mentre “i giovani e le donne continuano ad essere colpiti dalla precarietà e dalla disoccupazione”. Per giunta nel paese ci sarebbe un precariato dilagante: “Nel 2023 l’84 per cento dei rapporti di lavoro attivati erano a termine”. Due giorni dopo l’Istat ha diffuso i nuovi dati sull’occupazione e sono, ancora una volta, positivi: a marzo si sono registrati altri 70 mila occupati in più rispetto al mese precedente, portando il totale degli occupati a 23,8 milioni e il tasso di occupazione al 62,1 per cento. Due record storici.

