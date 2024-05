Evviva Pantene, che sceglie la israeliana Havi Mond e non cede al boicottaggio

Uno shampoo all’Intifada. Scegliere in questo momento di legare il nome del proprio marchio a una modella israeliana non è scontato in un momento in cui si chiede il boicottaggio di tutto quello che ha che fare con Israele o con gli ebrei

La Pantene ha concluso la sua collaborazione con Chiara Ferragni, il nome e il volto dell’imprenditrice italiana non sono più una garanzia di vendita e come altre aziende prima di lei, anche la Pantene ha preferito tagliare i rapporti di lavoro e nel cambiamento ha fatto una scelta coraggiosa. Da ora, il marchio sarà rappresentato dalla chioma bionda di Havi Mond, modella israeliana di quarant’anni che ha rappresentato Chanel, Armani, Yves Saint Laurent, tra gli altri. Scegliere in questo momento di legare il nome del proprio marchio a una modella israeliana (ha anche la cittadinanza britannica) non è scontato in un momento in cui si chiede il boicottaggio di tutto quello che ha che fare con Israele o con gli ebrei.