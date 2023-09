Perché Pechino non vuole Taiwan all'Assemblea dell'Onu

Il capo della diplomazia della Repubblica popolare cinese, Wang Yi, non sarà a New York in questi giorni. Non sarà lui a rappresentare il governo cinese in una delle Assemblee generali dell’Onu più importanti degli ultimi anni, perché già impegnato nell’ennesima visita a Mosca, quattro giorni di “consultazioni strategiche sulla sicurezza” iniziati ieri e durante i quali probabilmente incontrerà anche il presidente russo Vladimir Putin. Al posto di Wang Yi, e in rappresentanza del leader Xi Jinping che sta saltando tutti i vertici internazionali come il G20, alla 79° Assemblea generale dell’Onu ci sarà il vicepremier cinese Han Zheng, che nella nomenclatura della leadership cinese ha un ruolo per lo più cerimoniale. Secondo diversi osservatori quest’anno saranno il presidente americano Joe Biden, unico leader del Consiglio di sicurezza presente, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a prendere la scena dell’Assemblea. Ma quest’anno, più di altre volte, nel nuovo mondo in conflitto voluto dai paesi autoritari si noterà l’assenza di Taiwan, la Repubblica popolare di Cina che da anni chiede di poter essere ammessa almeno come membro osservatore, come la Palestina, la Santa Sede e l’Ue.

