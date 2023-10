Gli alleati cercano nuove risorse per Kyiv che combatte le false scelte poste da Putin

La creatività che ci vuole per sopravvivere a 600 giorni di attacchi. L'unità e il coraggio dell'Ucraina, come a febbraio del 2022, sono il motore per tutti

Le bare, i fiori, i resoconti da Avdiivka, nel Donetsk, mezza rasa al suolo ma non conquistata dai russi, le bombe russe ovunque, l’invito a Kyiv come osservatore dentro alla Joint Expeditionary Force a guida britannica, gli studi dei paesi del G7, soprattutto del Regno Unito, per utilizzare gli asset russi congelati e aiutare l’Ucraina, i colpi contro la flotta russa nel Mar Nero. Lunedì saranno seicento giorni dall’invasione su larga scala della Russia contro l’Ucraina, ci si prepara a un altro inverno che Volodymyr Zelensky definisce ancora più duro dell’ultimo perché i russi replicheranno gli attacchi ai civili e alle infrastrutture ma “con un’estensione maggiore” ed è per questo che la difesa aerea è ancora più urgente e indispensabile. Gli ucraini fanno i funerali, combattono, ricostruiscono – all’Opera di Kharkiv si canta e si balla soprattutto per i soldati, modificando l’offerta per tirare su il loro morale, mentre i russi colpiscono perché i Patriot qui non ci sono, “ma bisogna essere molto creativi per sopravvivere”, ha detto il direttore del teatro al Guardian.