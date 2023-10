Il dovere morale di distruggere Hamas

Per non perdere la bussola, la domanda giusta da porsi nelle prossime ore, una domanda tanto semplice quanto drammatica e necessaria, è una e solo una: Israele ha il diritto oppure no di fare tutto il necessario per sradicare l’orrore assoluto che si trova letteralmente a un tiro di schioppo dai suoi confini? Ieri sul Wall Street Journal due docenti universitari, Walter E. Block e Alan G. Futerman, hanno scelto di porsi questa domanda, provando a fare l’esatto opposto di quello che stanno facendo in queste ore i professionisti del se e del ma. Tutti coloro, per capirci, che dopo aver condannato la strage compiuta da Hamas chiedono ora a gran voce che Israele si sfoghi, sì, che reagisca, sì, ma che lo faccia con gentilezza, senza esagerare, senza – dicono – “passare dalla parte del torto”.

