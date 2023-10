Dilaga l'odio in Israele. La storia chiama giustizia, a ogni costo

Gaza è una prigione a cielo aperto. I secondini sono, e da anni, i predoni islamisti di Hamas. Si moltiplicano le vittime civili, e tra queste anche donne e bambini, di parte palestinese. E’ come se le bombe che aprono la strada all’intervento di terra di Tsahal fossero sganciate da Hamas. Mancano elettricità acqua e cibo nella Striscia. I rubinetti sono stati chiusi da Hamas. Dilaga l’odio, muore la pietà: tutto nasce a Kfar Aza, luogo di massacro, decapitazione, assassinio e deportazione di ebrei, bambini compresi e esposti con fierezza, per mano di Hamas. Gli ostaggi rapiti sono in pericolo, vivono nella cattività della tortura in attesa di non si sa che. Due milioni e trecentomila abitanti della Striscia sono in pericolo, sbandano, cercano di fuggire. Sono gli ostaggi o le prede di Hamas, responsabile della loro vita e morte. Si guardano o non si guardano i video del terrore diffusi dal braccio armato del male, si ascoltano i proclami e gli inviti al cessate il fuoco a cose fatte da parte delle agenzie dei diritti e delle estreme sinistre e delle estreme destre della cecità etica. Tutta roba di Hamas, che va a favore di Hamas, che risparmia Hamas e cerca di riciclarla nella storia abbandonata spietatamente dai suoi predoni e pogromisti del XXI secolo. La questione palestinese non c’entra, i due stati e due popoli non c’entrano. Non si tratta con il diavolo. Lo si distrugge, e non in nome di Dio, che è la subdola motivazione gridata dal diavolo durante i massacri, ma in nome dell’umanità e della sicurezza di vita di una democrazia assediata e martoriata, simbolo vivente di ciò che siamo nei paesi dove alligna o fiorisce la libertà politica e morale di essere come si è.

