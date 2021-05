Immagina i palestinesi senza Hamas

Tra poche ore o tra pochi giorni, ancora non lo sappiamo, anche questa guerra tra Israele e Hamas finirà senza alcun risultato. Anche questa volta, come nei tre round di violenza precedenti nel 2008, nel 2012 e nel 2014, Hamas ha fatto molti annunci grandiosi ma non ha ottenuto nulla. Anche questa volta è chiaro il dato di fatto, non fazioso, che la posizione dei palestinesi migliorerebbe di molto se non ci fosse Hamas. “Se non ci fosse Hamas” sarebbe un slogan per tutti i movimenti e le piazze filopalestinesi. “Se non ci fosse Hamas” sarebbe anche una constatazione ovvia, dopo quattordici anni di governo di Hamas a Gaza che non hanno portato a nulla se non a quattro guerre identiche e inutili. E invece siamo qui, ad aspettare che i mediatori egiziani annuncino il cessate il fuoco. Che durerà per un po’ e poi sarà rotto da un nuovo conflitto. E così via, almeno fino a quando “se non ci fosse Hamas” non diventerà la politica della maggioranza dentro e fuori i territori palestinesi. Forse mai, quindi.

