La scia dell'orrore lasciata da Hamas nei kibbutz di Israele

Sderot, dalla nostra inviata. Sderot è a un chilometro dalla Striscia di Gaza, quindi se un razzo sparato da Hamas nella città di Ashkelon fa scattare le sirene dandoti dieci o quindici secondi di anticipo per correre nel bunker, a Sderot i secondi a disposizione sono zero. I cadaveri degli abitanti sono stati portati via in grandi sacchi bianchi, ma i muri sono ancora imbrattati dal sangue di chi è stato giustiziato tra sabato e domenica. Il commissariato è carbonizzato e una ruspa israeliana è al lavoro per demolire del tutto una struttura irrecuperabile – ma qualcuno, quando i miliziani sono andati via, ha pensato comunque di issarvi sopra una bandiera israeliana pulita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE