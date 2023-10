“Entreremo a Gaza per uccidere tutti quelli di Hamas”. Parla il consigliere per la sicurezza nazionale di Netanyahu

“L'obiettivo dei terroristi era uccidere più israeliani possibili. Sono come l’Isis e al Qaida". Il piano in tre punti di Israele: eliminare i terroristi sul territorio israeliano, bombardare obiettivi a Gaza e poi invadere la Striscia, dice l'ex generale Amidror. "Non so se l’occidente ci appoggerà, ma non mi interessa"