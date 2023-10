Il gran caos nell'Ue divisa sugli aiuti ai palestinesi. La battaglia di ego

Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen ha iniziato nel peggiore dei modi possibili la gestione della crisi provocata dall’aggressione terroristica di Hamas contro Israele: un grande caos, seguito da una retromarcia, sugli aiuti ai palestinesi. Lunedì nel primo pomeriggio, i media di tutto il mondo hanno dato la notizia della sospensione degli aiuti da parte dell’Unione europea, dopo che il commissario responsabile della Politica di vicinato, l’ungherese Olivér Várhelyi, aveva annunciato la decisione su X (ex Twitter): “Sospensione immediata di tutti i pagamenti”, perché dopo il 7 ottobre “non può esserci business as usual”. Qualche minuto dopo il portavoce della Commissione ha confermato la “sostanza” dei tweet di Várhelyi. Ma nel giro di sei ore tutto è cambiato a seguito delle proteste di diversi stati membri (Francia, Spagna, Irlanda e Lussemburgo) e del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. In tarda serata la stessa Commissione ha pubblicato un comunicato per chiarire che gli aiuti umanitari continueranno come prima, che i pagamenti sugli aiuti allo sviluppo non sono sospesi perché non “previsti”, ma che verrà lanciata una “revisione urgente dell’assistenza finanziaria” ai palestinesi. L’Alto rappresentante, Josep Borrell, che è anche vicepresidente della Commissione, ha spiegato che “la sospensione dei pagamenti – una punizione collettiva del popolo palestinese – avrebbe danneggiato gli interessi dell’Ue nella regione e avrebbe solo rafforzato i terroristi”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha detto che l’Ue non deve “tagliare gli aiuti allo sviluppo e gli aiuti umanitari tanto necessari ai civili palestinesi”, perché “questo potrebbe essere sfruttato da Hamas ed esacerbare le tensioni e l’odio”.

